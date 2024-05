Una dote per essere ben ripresi

Sostantivo

Curiosità su: La fotogenia è la capacità di maggiorazione estetica della realtà che si ottiene attraverso le fotografie e le immagini cinematografiche. Per ottenere l'effetto di fotogenia e dotare le immagini di qualità fotogeniche, occorre essere in grado di cogliere la bellezza già presente in ciò che viene immortalato o filmato. La parola "fotogenia" era inizialmente rivolta esclusivamente alla fotografia, e fu introdotta per la prima volta nel 1917 dalla scrittrice Colette anche in ambito cinematografico, e a partire dagli anni venti, questo concetto assume una posizione centrale nell'ambito del dibattito teorico francese relativo al cinema. In ambito cinematografico tale termine è sinonimo di cinematografabilità.

fotogenia ( approfondimento) f inv

(arte) (fotografia) (cinematografia) capacità di elevazione estetica della realtà con immagini fotografiche, cinematografiche e televisive

Sillabazione

fo | to | ge | nì | a

Pronuncia

IPA: /fotode'nia/

Etimologia / Derivazione

da foto- e -genia

Sinonimi