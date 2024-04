La Soluzione ♚ Essere ben attaccato

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Essere ben attaccato. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ADERIRE

Curiosità su Essere ben attaccato: Infatti il robot alieno che aveva precedentemente attaccato il campeggio è proprio un suo emissario. ben dovrà affrontare tante avventure, imparando anche... Il Movimento Repubblicani Europei (MRE) è un partito politico italiano di ispirazione repubblicana, stabilmente collocato nel centro-sinistra. Scissosi il 6 marzo 2001 dal Partito Repubblicano Italiano per iniziativa di Giuseppe Ossorio e Luciana Sbarbati, in dissenso con la scelta di aderire al centro-destra della Casa delle Libertà, si costitusce ufficialmente il 21 ottobre seguente. Il 27 febbraio 2011, durante il 46º congresso del PRI, la frattura si ricompone e il MRE confluisce nuovamente nel Partito Repubblicano, salvo essere rilanciato nel 2020.

