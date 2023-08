Vivono a Dallas e Houston - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vivono a Dallas e Houston. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TEXANI

Significato/Curiosità : Vivono a Dallas e Houston

I texani vivono principalmente nelle città di Dallas e Houston, due delle metropoli più importanti dello stato del Texas, negli Stati Uniti. Dallas è conosciuta per la sua vivace scena culturale, il settore tecnologico in crescita e l'atmosfera cosmopolita. Houston, invece, è rinomata per essere un centro spaziale con il Johnson Space Center della NASA e per la sua forte presenza nell'industria energetica. Entrambe le città rappresentano la ricca storia e la diversità del Texas, offrendo opportunità lavorative, attrazioni turistiche e una miscela unica di tradizioni texane e influenze moderne.

