CRAC

Curiosità e Significato di Crac

Perché la soluzione è Crac? Crac indica il fallimento totale di un'azienda o di un'impresa, quando le sue finanze sono crollate e non riesce più a pagare i debiti. È un termine che richiama il crollo improvviso di un edificio, simbolo di un collasso economico. Quando si parla di un’azienda in crisi irreversibile, si dice che è in crac, un segnale di grave fallimento.

Come si scrive la soluzione Crac

C Como

R Roma

A Ancona

C Como

