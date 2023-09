Completa rovina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Completa rovina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SFACELO

Significato/Curiosita : Completa rovina

Costo evitare questa disastrosa eventualità che avrebbe significato la completa rovina dell'italia. che questa mia convinzione fosse esatta lo dimostrarono... Estinzione. uno sfacelo (titolo orig. auslöschung) è l'ultimo romanzo di thomas bernhard, pubblicato originariamente in germania nel 1986. «sento la morte... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Completa rovina : completa; rovina; Svolge la sua azione in completa segretezza; Dedicarsi completa mente; Vuotare completa mente; completa re un quadro; Aggiungere per completa re; rovina re o comportarsi male in gergo; Caduti in rovina venduti illegalmente; Situazione di grande disordine e rovina ; La rovina degli astigiani; rovina re dal punto di vista estetico;

