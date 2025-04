Religiosi devoti - Soluzione Cruciverba: Pii

PII

Lo sapevi che? Devotio: Per devotio si intende una pratica religiosa dell'antica Roma secondo cui una persona si immolava agli Dei Mani per ottenere, in cambio della propria vita, la salvezza per la propria comunità. Famose quella per la quale il comandante dell'esercito romano si immolava agli Dei Mani per ottenere, in cambio della propria vita, la salvezza e la vittoria dei suoi uomini.

