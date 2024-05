Quella moscata si gratta

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Sostantivo

Curiosità su: Teresa Noce (Torino, 29 luglio 1900 – Bologna, 22 gennaio 1980) è stata una partigiana e politica italiana. È ricordata per essere stata fra i fondatori del Partito comunista italiano e una delle 21 donne elette all'Assemblea costituente italiana. A lei si deve la proposta di legge in difesa della maternità, divenuta nel 1950 legge 860 per la “Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri”.

noce m sing (pl.: noci)

(botanica) grande pianta largamente sparsa nelle regioni temperate, con foglie composte e frutti mangiabili, con un unico seme da cui si ricava un olio (botanica) genere di piante decidue angiosperme dicotiledoni della famiglia delle Juglandaceae una parte della balestra, di corno di cervo, o di metallo, formata a foggia di disco. Era posta sul teniere della balestra e serviva da tacca per appiccare e fermare la corda quando questa veniva tesa (botanica) il legno omonimo

Sostantivo

noce f sing (pl.: noci)

(botanica) frutto dell'albero omonimo

Sillabazione

nó | ce

Pronuncia

IPA: /'note/

Etimologia / Derivazione

dal latino nux

Citazione

Sinonimi

(senso figurato) pezzetto, piccola quantità

Parole derivate

nucleo, pescanoce

Termini correlati

gheriglio

Alterati