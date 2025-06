Quartiere cittadino nei cruciverba: la soluzione è Rione

Home / Soluzioni Cruciverba / Quartiere cittadino

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Quartiere cittadino' è 'Rione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RIONE

Curiosità e Significato di Rione

Hai risolto il cruciverba con Rione? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Rione.

Perché la soluzione è Rione? Rione indica un quartiere o una zona di una città, spesso con caratteristiche e identità proprie. È un termine usato soprattutto in Italia per descrivere parti storiche o tradizionali, come i rioni di Roma o Napoli. Queste aree rappresentano piccoli mondi con usanze, storia e comunità unite, contribuendo a definire l'anima urbana di una città.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Quello periferico ha case più moderneSanità a NapoliQuartiere della cittàUn quartiere costituito da più isolatiUn quartiere di LondraQuartiere di Roma dove si svolge Le fate ignoranti

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Rione

Non riesci a risolvere la definizione "Quartiere cittadino"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

R Roma

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

F I R I C A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CRIFIA" CRIFIA

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.