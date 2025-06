Quello periferico ha case più moderne nei cruciverba: la soluzione è Rione

RIONE

Perché la soluzione è Rione? RIONE indica una zona specifica di una città, spesso con caratteristiche distintive o storiche. In Italia, il termine si usa per identificare le diverse suddivisioni di un quartiere o di una città, ognuna con la sua identità. È un modo per parlare di aree urbane che, pur facendone parte, hanno peculiarità proprie. Quindi, quando si dice che il rione ha case più moderne, si fa riferimento a un quartiere con abitazioni recenti e all’avanguardia.

Come si scrive la soluzione Rione

R Roma

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S I O M I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MIOSI" MIOSI

