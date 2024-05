La Soluzione ♚ Importante porto tedesco

: AMBURGO

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Importante porto tedesco: Navigabile. questa confluenza di cinque fiumi è diventato un importante scalo portuale nonché un importante centro industriale e commerciale del brasile. principale... Amburgo (in tedesco Hamburg, AFI: ['hambk]; in basso tedesco Hamborg, AFI: ['hamb]) è una città-stato della Germania, in passato facente parte della Lega anseatica, posta sull'estuario del fiume Elba. Con circa 1,85 milioni di abitanti è la seconda città più popolosa della Germania, dopo la capitale Berlino, ed è anche la città non-capitale più popolosa dell'Unione europea. Il porto di Amburgo è uno dei porti più importanti del mondo che, insieme all'aeroporto internazionale, rende Amburgo un importante centro logistico a livello mondiale. Da un punto di vista economico, la metropoli è riconosciuta nel campo della tecnologia ...

