Pesare le quantità nei cruciverba: la soluzione è Dosare

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Pesare le quantità' è 'Dosare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DOSARE

Curiosità e Significato di Dosare

La parola Dosare è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Dosare.

Perché la soluzione è Dosare? Dosare significa controllare e regolare con precisione le quantità di ingredienti o sostanze, spesso in cucina o in laboratorio. È un termine che indica l'arte di aggiungere ciò che serve, nel giusto modo e nel momento giusto, per ottenere risultati perfetti. Saper dosare è fondamentale per garantire equilibrio e qualità in molte attività quotidiane e professionali.

Come si scrive la soluzione Dosare

Non riesci a risolvere la definizione "Pesare le quantità"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

D Domodossola

O Otranto

S Savona

A Ancona

R Roma

E Empoli

