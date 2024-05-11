Il mollusco che può essere Belon

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il mollusco che può essere Belon' è 'Ostrica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OSTRICA

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Perché la soluzione è Ostrica? L'ostrica è un mollusco bivalve che vive nel mare, nota per la sua conchiglia dura e irregolare. Questa creatura si nutre filtrando l'acqua, catturando plancton e particelle di cibo con le sue branchie. L'ostrica è apprezzata non solo per la sua carne gustosa, ma anche per la produzione di perle naturali. La sua presenza è fondamentale negli ecosistemi marini, contribuendo al mantenimento della biodiversità. La sua coltivazione e raccolta rappresentano un'importante risorsa economica per molte comunità costiere.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il mollusco che può essere Belon". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Il mollusco che può essere Belon nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Ostrica

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il mollusco che può essere Belon" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il mollusco che può essere Belon" conferma che la soluzione 'Ostrica' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Ostrica

O Otranto S Savona T Torino R Roma I Imola C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il mollusco che può essere Belon" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ostrica' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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