Locale per appuntamenti

Sostantivo

Curiosità su: Passo dei Pecorai è una frazione della provincia di Firenze, nel comune di Greve in Chianti. Nonostante il nome, il passo non è posto in cima ad una montagna, bensì in fondovalle vicino al fiume Greve nell'omonima valle. Le strade principali hanno subito una modifica nel corso dei secoli e quella che univa anticamente la Maremma al Casentino passava proprio per di lì. Dalla val di Pesa su per i borghi di Vignano, Luciana e Tolano per il Passo dei Pecorai e poi ancora per Chiocchio, Mugnana ed il passo de La Panca, scollinando nel punto più basso i rilevi che dividono le valli dei rispettivi fiumi. In alcuni punti più inutilizzati della vecchia strada, si trova ancora il lastricato etrusco a larghe pietre piatte.

ritrovo m sing (pl.: ritrovi)

incontro amichevole in un luogo, per un'occasione particolare, per salutare uno o più vecchi amici, ecc

Voce verbale

prima persona singolare dell'indicativo presente di ritrovare

Sillabazione

ri | trò | vo

Pronuncia

IPA: /ri'trvo/

Etimologia / Derivazione

deriva da ritrovare

Sinonimi

luogo di incontro, luogo di riunione, locale, club, circolo, associazione

riunione, adunata, convegno, raduno, incontro, meeting, appuntamento

Termini correlati

(familiare) rimpatriata

Parole derivate