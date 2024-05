Imita la seta

Sostantivo

Curiosità su: Il rajon o raion (in russo ´ ; in ucraino ´; in bielorusso , raën; in azero rayon; in lettone rajons; in moldavo e in romeno raion; in georgiano , raioni; in kazako , aýdan) è una suddivisione amministrativa di secondo livello tipica di alcuni paesi appartenenti all'ex Unione Sovietica. Il termine può essere tradotto approssimativamente con "provincia" o "distretto".

raion m inv

(abbigliamento) una prodotto simile alla seta

