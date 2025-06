Seta artificiale nei cruciverba: la soluzione è Raion

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Seta artificiale' è 'Raion'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RAION

Curiosità e Significato... La soluzione Raion di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Raion per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Raion? Seta artificiale si riferisce a un tessuto sintetico che imita la morbidezza e lucentezza della seta naturale, ma prodotto con materiali come il poliester o il nylon. È apprezzata per la sua leggerezza, resistenza e versatilità, rendendola ideale per abbigliamento e decorazioni. La soluzione RAION è un esempio di questa fibra innovativa, che unisce estetica e praticità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Intelligenza ArtificialeUn elemento radioattivo artificialeUn fiume artificialeSimile alla setaTessuti di seta lavorata

R Roma

A Ancona

I Imola

O Otranto

N Napoli

I D S D R E E I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DESIDERI" DESIDERI

