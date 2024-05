Il gruppo pop della Beckham

Sostantivo

Curiosità su: Le Spice Girls sono una girl band britannica formatasi nel 1994 a Londra. Il gruppo ha ottenuto un grande successo commerciale, discografico e non, durante la seconda metà degli anni Novanta, tale da segnare l'immaginario collettivo. Si tratta del gruppo femminile di maggior successo di tutti i tempi, con oltre 100 milioni di dischi venduti. Le cinque cantanti che compongono il gruppo, Melanie Chisholm, Geri Halliwell, Victoria Adams (in seguito coniugata con il calciatore David Beckham, del quale assume il cognome), Emma Bunton e Melanie Brown hanno realizzato il loro singolo di debutto, Wannabe, nel 1996. Il pezzo, rimasto per sette settimane in vetta alla classifica britannica, ha lanciato il gruppo verso un successo ben presto definito «fenomeno internazionale». Le Spice Girls hanno realizzato in totale 4 album e 11 singoli. Sotto la guida del loro manager, Simon Fuller, il gruppo ha ampiamente abbracciato l'universo del merchandising, diventando, anche per questo, noto a livello globale: le Spice Girls hanno prestato i propri volti a Pepsi, Polaroid e Sony, fra gli altri.

tamburo ( approfondimento) m sing (pl.: tamburi)

(musica) strumento musicale a percussione (architettura) elemento di raccordo tra una volta a cupola e la base della cupola stessa (tecnologia) corpo cilindrico o leggermente conico di superficie esterna liscia o variamente scanalata, fisso o rotante, usato con vari scopi in alcune costruzioni meccaniche

tamburo ( citazioni)

Sillabazione

tam | bú | ro

Pronuncia

IPA: /tam'buro/

Etimologia / Derivazione

dall'arabo umbur

Sinonimi

timpano

(senso figurato) grancassa, tamtam

Parole derivate

capotamburo, tamburare, tambureggiare

Proverbi e modi di dire