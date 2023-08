Costituisce un misero giaciglio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Costituisce un misero giaciglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PAGLIA

Significato/Curiosita : Costituisce un misero giaciglio

Presto e il mare era calmo al largo del guatemala, quando sopra il mio giaciglio - una corda arrotolata - vidi l'inizio di una fiammeggiante alba da una... Cereali cosiddetti "a paglia" sono: grano tenero, grano duro, orzo, avena, riso, miglio, segale e farro. normalmente la paglia, se viene raccolta, viene... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 agosto 2023

