Essere a struttura unicellulare

Sostantivo

Curiosità su: I protozoi sono un Regno di esseri viventi, organismi unicellulari (ma si trovano anche pluricellulari), eucarioti ed eterotrofi. Alcuni autori raggruppano in essi anche organismi autotrofi. A volte, come nel caso di Euglena viridis, l'individuo è eterotrofo facoltativo, se posto in ambiente non luminoso. Essendo eucarioti sono provvisti di organuli cellulari, a volte di vacuoli pulsanti (1 o 2), e di organi fotosensibili. Si muovono tramite flagelli, ciglia o pseudopodi (amebe). Si conoscono oltre 35000 specie di protozoi. Si tratta di un gruppo tradizionalmente utilizzato nella classificazione scientifica, ma considerato attualmente privo di valore sistematico filogenetico in quanto polifiletico. Il termine "protozoi" deriva dal greco e significa primi animali infatti, insieme alle alghe, sono i primi organismi eucarioti apparsi nel corso dell'evoluzione.

protozoo ( approfondimento) f sing(pl.: Protozoi)

(biologia) (zoologia) microrganismo primitivo ad una o più cellule, in grado di muoversi mediante ciglia, flagelli o pseudopodi

Sillabazione

pro | to | zò | o

Pronuncia

IPA: /prtod'dzo/

Etimologia / Derivazione

da proto- e -zoo

Contrari

metazoo

Parole derivate

protozooario

Termini correlati