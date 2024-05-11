Disgustato nauseato dal cibo

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Disgustato nauseato dal cibo' è 'Stomacato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STOMACATO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Disgustato nauseato dal cibo" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Disgustato nauseato dal cibo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Stomacato? Quando il cibo non piace o provoca fastidio, si sente una sensazione di disagio allo stomaco, che può portare a sentirsi nauseati o disgustati. Questa reazione deriva da un senso di avversione verso ciò che si sta mangiando, spesso legato a gusti sgraditi o a sensazioni spiacevoli nello stomaco. In questi casi si può dire che si è stomacati, ovvero provano una forte sensazione di malessere legata al cibo.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Disgustato nauseato dal cibo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Disgustato nauseato dal cibo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Stomacato:

S Savona T Torino O Otranto M Milano A Ancona C Como A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Disgustato nauseato dal cibo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

