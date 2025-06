Consente di portare più tazzine nei cruciverba: la soluzione è Vassoio

Home / Soluzioni Cruciverba / Consente di portare più tazzine

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Consente di portare più tazzine' è 'Vassoio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VASSOIO

La parola Vassoio è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Vassoio.

Perché la soluzione è Vassoio? Il termine vassoio si riferisce a un piatto o superficie piatta, spesso con bordi rialzati, usata per trasportare e presentare cibi e bevande. È ideale per portare più tazzine di caffè o tè contemporaneamente, rendendo più facile e comodo servire agli ospiti. In sostanza, il vassoio permette di portare più tazzine in modo pratico e ordinato.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo regge il camerierePiatto da portataUn piatto per più piattiConsente a più persone di sedersiConsente di controllare le frenate più bruscheConsente di raggiungere la presa più lontana

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai davanti la definizione "Consente di portare più tazzine" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

V Venezia

A Ancona

S Savona

S Savona

O Otranto

I Imola

O Otranto

R E E N S E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SERENE" SERENE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.