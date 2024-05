In cielo può essere maggiore o minore

Sostantivo, forma flessa

Curiosità su: L'Orsa Maggiore (in latino Ursa Major) è una costellazione tipica dei cieli boreali. Le sue sette stelle più luminose, raggruppate nel famoso asterismo del Grande Carro, sono visibili per tutto l'anno nell'emisfero nord e non tramontano mai a nord del 41°N (la latitudine di Napoli, Madrid e New York). Questo gruppo di stelle è noto fin dai tempi più remoti e le storie che ad esso si legano sono le più svariate: il riferimento all'asterismo come un orso (le quattro stelle orientali) inseguito da tre cacciatori (le tre di coda) è probabilmente il più antico mito a cui l'umanità faccia ancora riferimento. In altre parti del mondo vengono usati nomi diversi: in Nord America è il Grande mestolo, nel Regno Unito è "l'aratro" mentre Septem triones (i sette buoi) è il termine con cui gli antichi Latini definivano le sette stelle dell'Orsa Maggiore descrivendone il lento movimento attorno alla stella polare (da qui l'origine del termine settentrione, cioè nord).

orsa ( approfondimento) f sing (pl.: orse)

(zoologia) femmina dell' orso

Sostantivo

orsa f sing

(astronomia) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

ór | sa

Etimologia / Derivazione

dal latino ursa

Citazione

Sinonimi