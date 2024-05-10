Uno sgabello pieghevole

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Uno sgabello pieghevole' è 'Pliant'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PLIANT

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Uno sgabello pieghevole" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Uno sgabello pieghevole". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Pliant? Uno sgabello che può essere facilmente ripiegato e trasportato rappresenta un elemento molto pratico per chi necessita di sedersi in modo temporaneo o in spazi ristretti. La sua caratteristica principale è la capacità di piegarsi, rendendolo compatto e facile da mettere via quando non serve. Questo tipo di sedile è ideale per attività all’aperto, campeggio o anche per utilizzi occasionali in casa. La sua funzionalità e praticità lo rendono un oggetto molto versatile e apprezzato.

Quando la definizione "Uno sgabello pieghevole" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Uno sgabello pieghevole" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Pliant:

P Padova L Livorno I Imola A Ancona N Napoli T Torino

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Uno sgabello pieghevole" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

