Una insalata romana

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una insalata romana' è 'Lattuga'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LATTUGA

Perché la soluzione è Lattuga? Lattuga è il nome di una pianta erbacea appartenente alla famiglia delle Asteraceae, nota per le sue foglie croccanti e dal sapore delicato. Questa verdura viene spesso utilizzata come ingrediente principale di insalate fresche e leggere, grazie alla sua consistenza e alle sue proprietà nutritive. La lattuga romana, in particolare, si distingue per le foglie lunghe, compatte e di colore verde intenso, che si prestano anche a preparazioni più elaborate. È un elemento fondamentale nella cucina mediterranea.

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Una insalata romana nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Lattuga

Questa pagina è dedicata alla definizione "Una insalata romana" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Lattuga'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Una insalata romana

Una insalata romana Risposta: LATTUGA

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: L______

L______ Inizia con: L

L Finisce con: A

Le 7 lettere della soluzione

L Livorno A Ancona T Torino T Torino U Udine G Genova A Ancona

La soluzione 'Lattuga' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una insalata romana". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.