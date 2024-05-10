Una insalata romana

Sara Verdi | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una insalata romana' è 'Lattuga'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LATTUGA

Perché la soluzione è Lattuga? Lattuga è il nome di una pianta erbacea appartenente alla famiglia delle Asteraceae, nota per le sue foglie croccanti e dal sapore delicato. Questa verdura viene spesso utilizzata come ingrediente principale di insalate fresche e leggere, grazie alla sua consistenza e alle sue proprietà nutritive. La lattuga romana, in particolare, si distingue per le foglie lunghe, compatte e di colore verde intenso, che si prestano anche a preparazioni più elaborate. È un elemento fondamentale nella cucina mediterranea.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Lattuga'

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Una insalata romana nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Lattuga

Questa pagina è dedicata alla definizione "Una insalata romana" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Lattuga'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Una insalata romana
  • Risposta: LATTUGA
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: L______
  • Inizia con: L
  • Finisce con: A

Le 7 lettere della soluzione

L Livorno
A Ancona
T Torino
T Torino
U Udine
G Genova
A Ancona

La soluzione 'Lattuga' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una insalata romana". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Erba per l insalata Sono gustosi in insalata Varietà di insalata Mario pittore del 900 della Scuola romana Tagliatelle alla romana 

Altre definizioni collegate

Con insalata: Può esserlo una montagna e un insalata 

Con romana: La famosa fontana romana ne La dolce vita 