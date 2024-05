Un treno tra grossi centri

Aggettivo

Curiosità su: I treni InterCity (spesso indicati dalla sigla IC) sono alcuni servizi passeggeri ferroviari a lunga percorrenza in Europa. Generalmente collegano due grandi stazioni di città diverse, fermandosi in alcune stazioni minori. Si distinguono dai regionali per il fatto che non fermano nelle stazioni di città che non raggiungono un certo numero di abitanti o che non sono di interesse a un gran numero di persone.

intercity