Treno interregionale con ridotto numero di fermate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Treno interregionale con ridotto numero di fermate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : INTERCITY

Significato/Curiosita : Treno interregionale con ridotto numero di fermate

Ferroviario regionale è affidata a trenord, i treni regionali veloci con numero di fermate ridotto sono classificati regioexpress (segnalati come re). sulle linee... Delle fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. i treni intercity (spesso indicati dalla sigla ic) sono alcuni servizi passeggeri ferroviari... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 13 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Treno interregionale con ridotto numero di fermate : treno; interregionale; ridotto; numero; fermate; Una sosta del treno ; Traina l elettrotreno ; Vi si appoggia il treno ; treno ad alta velocità con cabina oscillante; treno oscillante ad alta velocità; ridotto in piccole parti; Convogli a scartamento ridotto ; ridotto in miseria; Le 18 buche in formato ridotto ; Vendita a prezzo ridotto ; L elemento con numero atomico 34; Ha numero atomico 93; Il secondo numero primo; Il numero che indica la luminosità delle stelle; Alla fine della parola definisce genere e numero ; Ferrovia urbana con fermate sotterranee; Abolite come le fermate dei mezzi pubblici; Confermate nel senso del sacramento cattolico; Le fermate delle navi lungo la rotta; Veicolo elettrico che fa fermate in città;

Cerca altre Definizioni