Lo Stato con Bruges

Nome proprio

Curiosità su: Il Belgio (/'blo/; in olandese België; in francese Belgique; in tedesco Belgien), ufficialmente Regno del Belgio (in olandese: Koninkrijk België; in francese: Royaume de Belgique; in tedesco: Königreich Belgien), è uno Stato federale retto da una monarchia parlamentare. È uno Stato membro dell'Unione europea situato nell'Europa occidentale. Confina a nord con i Paesi Bassi, a est con la Germania e con il Lussemburgo, a sud e sud-ovest con la Francia e a nord-ovest si affaccia sul mare del Nord. Situato al confine tra l'Europa germanofona e l'area linguistica e culturale romanza, il Belgio è diviso in tre regioni. A settentrione le Fiandre, di lingua olandese, comprendono circa il 58% della popolazione totale. Nel mezzo è situata la regione della città di Bruxelles, Bruxelles-Capitale, che è ufficialmente bilingue nonostante sia prevalentemente francofona, e nella quale risiede il 10% della popolazione. A sud la Vallonia comprende il 32% della popolazione complessiva nazionale, prevalentemente francofona con l'eccezione della piccola regione, ai confini con la Germania, della Comunità germanofona del Belgio di lingua tedesca, che comprende i comuni ceduti dalla Germania al Belgio nel 1919 e annessi alla Germania nazista nel 1940-1945.

Belgio ( approfondimento) m

(toponimo) (geografia) nazione e stato monarchico dell'Europa Occidentale - confinante con Paesi Bassi, Germania, Lussemburgo, Francia, e con il Mare del Nord- che ha come capitale Bruxelles e moneta ufficiale l'euro

Sillabazione

Pronuncia

IPA: /'blo/





Etimologia / Derivazione

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

Parole derivate

belga, belgico

Iponimi

Fiandre

Vallonia

Iperonimi