Sono simili ai dittonghi

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Sono simili ai dittonghi' è 'Iati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IATI

Perchè la soluzione è Iati? IATI sono combinazioni di suoni che si formano unendo due vocali in una sola emissione, come accade nei dittonghi. Sono parte integrante della pronuncia italiana e contribuiscono a rendere il linguaggio più fluido e armonioso. La loro presenza arricchisce il modo in cui parliamo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Sono simili ai dittonghi nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Iati

La soluzione associata alla definizione "Sono simili ai dittonghi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Iati'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Sono simili ai dittonghi

Sono simili ai dittonghi Risposta: IATI

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: I___

I___ Inizia con: I

I Finisce con: I

Le 4 lettere della soluzione

I Imola A Ancona T Torino I Imola

La soluzione 'Iati' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sono simili ai dittonghi". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.