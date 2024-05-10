Sono simili ai dittonghi
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Sono simili ai dittonghi' è 'Iati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: IATI
Perchè la soluzione è Iati? IATI sono combinazioni di suoni che si formano unendo due vocali in una sola emissione, come accade nei dittonghi. Sono parte integrante della pronuncia italiana e contribuiscono a rendere il linguaggio più fluido e armonioso. La loro presenza arricchisce il modo in cui parliamo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Sono simili ai dittonghi nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Iati
La soluzione associata alla definizione "Sono simili ai dittonghi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Iati'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Sono simili ai dittonghi
- Risposta: IATI
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: I___
- Inizia con: I
- Finisce con: I
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Iati' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sono simili ai dittonghi". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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