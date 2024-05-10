Raggiungibile dopo molti chilometri

SOLUZIONE: LONTANO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Raggiungibile dopo molti chilometri" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Raggiungibile dopo molti chilometri". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Lontano? Quando ci si trova a percorrere un lungo viaggio, si può pensare a un luogo che si trova molto distante da dove si è partiti. La distanza può essere così grande che si ha la sensazione di dover attraversare molte terre e mari per arrivarci. Questo concetto si collega a qualcosa che si trova oltre l’orizzonte, oltre ciò che si può vedere facilmente. La sensazione di essere ancora lontani può essere motivante o sfidante a seconda delle circostanze.

Quando la definizione "Raggiungibile dopo molti chilometri" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Raggiungibile dopo molti chilometri" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Raggiungibile dopo molti chilometri" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

