raffinato elitario

Nome proprio

Curiosità su: L'espressione "matrimonio bostoniano" è stata usata in New England nei decenni a cavallo tra il XIX ed il XX secolo per descrivere la relazione tra due donne conviventi, anche senza una relazione sessuale, indipendenti da supporto finanziario di un uomo.

Boston ( approfondimento)

(toponimo) (geografia) capitale del Massachusetts, uno dei cinquanta stati federati degli Stati Uniti d'America

Sillabazione

Etimologia / Derivazione

vedi Boston

Parole derivate