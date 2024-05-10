Può reggere una statua

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Può reggere una statua' è 'Piedistallo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PIEDISTALLO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Può reggere una statua" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Può reggere una statua". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Piedistallo? Un piedistallo è una struttura su cui si appoggia una statua o un oggetto decorativo, permettendo di elevarlo e di valorizzarne la presenza. La sua funzione principale è quella di sostenere in modo stabile e sicuro l'opera, garantendo che rimanga in posizione elevata e ben visibile. Questo elemento architettonico si distingue per la capacità di resistere alle sollecitazioni esterne, mantenendo inalterata la sua integrità nel tempo. In molte culture, il piedistallo rappresenta un elemento di rispetto e venerazione.

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Può reggere una statua nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Piedistallo

Quando la definizione "Può reggere una statua" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Può reggere una statua" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Piedistallo:

P Padova I Imola E Empoli D Domodossola I Imola S Savona T Torino A Ancona L Livorno L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Può reggere una statua" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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