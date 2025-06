Può essere di legno o di pazzia nei cruciverba: la soluzione è Ramo

Home / Soluzioni Cruciverba / Può essere di legno o di pazzia

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Può essere di legno o di pazzia' è 'Ramo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RAMO

Curiosità e Significato di "Ramo"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Ramo, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Ramo? La parola ramo può riferirsi a una parte di un albero, che è ovviamente di legno. D'altra parte, nel linguaggio figurato, ramo può indicare una branca o un settore specifico di un'attività, come ad esempio il ramo della scienza o il ramo della psicologia, che potrebbe richiamare l'idea di pazzia in contesti di studio o discussione. In questo modo, il termine si arricchisce di significati, mostrando quanto possa essere versatile e profondo.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Quello secco è ormai del tutto inutilePuò piegarlo il ventoSi dice di un settore che rende pocoPuò essere di legno o a vetriPuò essere carpiato o avvitatoVincolato come può essere un immobile

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Ramo

La definizione "Può essere di legno o di pazzia" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

R Roma

A Ancona

M Milano

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A T A U N R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NATURA" NATURA

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.