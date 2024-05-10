Il profilo di un oggetto

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il profilo di un oggetto' è 'Dima'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DIMA

Perché la soluzione è Dima? Una dima rappresenta un modello o uno stampo che riproduce fedelmente la forma di un oggetto, permettendo di replicarlo con precisione durante il processo di lavorazione. Essa funziona come una sagoma che guida gli strumenti, assicurando che le parti prodotte abbiano le dimensioni e le caratteristiche desiderate. La dima è fondamentale in ambito industriale e artigianale per garantire uniformità e accuratezza nella produzione di componenti complessi. La sua presenza è essenziale per ottenere risultati di alta qualità e compatibilità tra le parti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il profilo di un oggetto". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Il profilo di un oggetto nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Dima

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il profilo di un oggetto" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il profilo di un oggetto" conferma che la soluzione 'Dima' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Dima

D Domodossola I Imola M Milano A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il profilo di un oggetto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Dima' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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