Pezzo campione - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : DIMA

Significato/Curiosita : Pezzo campione

Pedoni; ogni casella può essere occupata da un solo pezzo, che può catturare o "mangiare" il pezzo avversario andando a occuparne la casella; obiettivo... dima bilan (in russo: ), pseudonimo di viktor nikolaevic belan (in russo: ; ust'-džeguta, 24 dicembre 1981), è un cantante... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Pezzo campione : pezzo; campione; Rimuovere un pezzo da un congegno; pezzo degli scacchi che muove in diagonale; Così è il pezzo senza uguali; Un pezzo grosso dell inferno; La città che ospiterà insieme a Cortina d Ampezzo i Giochi Olimpici invernali nel 2026; Il Mihajlovic indimenticabile campione del calcio; La Pennetta campione ssa di tennis; Un campione statistico; Maze campione ssa slovena di sci; Mario ex-campione del mondo di Formula 1;

