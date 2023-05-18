Un profilo di vette e creste
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un profilo di vette e creste' è 'Crinale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Un profilo di vette e creste
- Risposta: CRINALE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CNAE
- Inizia con: C
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Crinale? La crinale è il filo sottile tra cielo e terra, dove le vette si sfiorano e le creste si intrecciano. È un percorso che invita a camminare tra panorami mozzafiato, sentendo il vento che sussurra tra le cime e scoprendo la bellezza delle altezze. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un profilo di vette e creste: risposta da 7 lettere
La soluzione associata alla definizione "Un profilo di vette e creste" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Crinale. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.