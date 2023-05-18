Un profilo di vette e creste

Sara Verdi | 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un profilo di vette e creste' è 'Crinale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CRINALE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Un profilo di vette e creste
  • Risposta: CRINALE
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CNAE
  • Inizia con: C
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Crinale? La crinale è il filo sottile tra cielo e terra, dove le vette si sfiorano e le creste si intrecciano. È un percorso che invita a camminare tra panorami mozzafiato, sentendo il vento che sussurra tra le cime e scoprendo la bellezza delle altezze. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Crinale'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Un profilo di vette e creste: risposta da 7 lettere

La soluzione associata alla definizione "Un profilo di vette e creste" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Crinale. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'profilo'

Cruciverba con 'vette'