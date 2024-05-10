Lo proclamano i sindacati
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo proclamano i sindacati' è 'Sciopero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Lo proclamano i sindacati
- Risposta: SCIOPERO
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 4
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: SOEO
- Inizia con: S
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Sciopero? Uno sciopero è quando i lavoratori decidono di fermarsi per esprimere le proprie richieste o disagi. È un modo per farsi ascoltare e cercare di cambiare le condizioni di lavoro, mostrando unità e determinazione senza usare parole. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lo proclamano i sindacati: risposta da 8 lettere
La definizione "Lo proclamano i sindacati" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Sciopero. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.