Lo proclamano i sindacati

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo proclamano i sindacati

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo proclamano i sindacati' è 'Sciopero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S C I O P E R O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Lo proclamano i sindacati

Lo proclamano i sindacati Risposta: SCIOPERO

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 4

4 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: S O E O

Inizia con: S

S Finisce con: O

Perchè la soluzione è Sciopero? Uno sciopero è quando i lavoratori decidono di fermarsi per esprimere le proprie richieste o disagi. È un modo per farsi ascoltare e cercare di cambiare le condizioni di lavoro, mostrando unità e determinazione senza usare parole. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Sciopero' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Lo proclamano i sindacati: risposta da 8 lettere

La definizione "Lo proclamano i sindacati" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Sciopero. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'proclamano'