Lo proclamano i sindacati

Sara Verdi | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo proclamano i sindacati' è 'Sciopero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SCIOPERO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Lo proclamano i sindacati
  • Risposta: SCIOPERO
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    SOEO
  • Inizia con: S
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Sciopero? Uno sciopero è quando i lavoratori decidono di fermarsi per esprimere le proprie richieste o disagi. È un modo per farsi ascoltare e cercare di cambiare le condizioni di lavoro, mostrando unità e determinazione senza usare parole. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Lo proclamano i sindacati: risposta da 8 lettere

La definizione "Lo proclamano i sindacati" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Sciopero. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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