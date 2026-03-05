L astensione dal lavoro

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'L astensione dal lavoro' è 'Sciopero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCIOPERO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L astensione dal lavoro" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L astensione dal lavoro". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Sciopero? Uno sciopero rappresenta una forma di protesta attraverso l'interruzione temporanea delle proprie attività lavorative. È un modo per i lavoratori di esprimere dissenso o rivendicare diritti e condizioni migliori, spesso in risposta a decisioni aziendali o politiche che ritengono ingiuste. Questa azione collettiva può influenzare l'economia e l'organizzazione del lavoro, attirando l'attenzione pubblica sulle questioni sollevate. La partecipazione allo sciopero riflette il desiderio di cambiamento e miglioramento delle condizioni di lavoro.

Questa pagina è dedicata alla definizione "L astensione dal lavoro" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L astensione dal lavoro" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Sciopero:

S Savona C Como I Imola O Otranto P Padova E Empoli R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L astensione dal lavoro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

