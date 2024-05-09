In provincia di Arezzo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'In provincia di Arezzo' è 'Cortona'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CORTONA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "In provincia di Arezzo" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "In provincia di Arezzo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Cortona? Cortona è una pittoresca cittadina situata nella provincia di Arezzo, famosa per il suo fascino medievale e le sue antiche mura. Situata su una collina, offre viste spettacolari sulla valle sottostante e un ricco patrimonio artistico e culturale. Le sue strade strette e le piazze storiche attirano visitatori da tutto il mondo, rendendola una meta ideale per chi desidera immergersi nella storia e nella bellezza toscana.

Per risolvere la definizione "In provincia di Arezzo", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "In provincia di Arezzo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Cortona:

C Como O Otranto R Roma T Torino O Otranto N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "In provincia di Arezzo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

