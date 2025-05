I più solitari dei vermi nei cruciverba: la soluzione è Tenie

Home / Soluzioni Cruciverba / I più solitari dei vermi

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'I più solitari dei vermi' è 'Tenie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TENIE

Curiosità e Significato di "Tenie"

Vuoi sapere di più su Tenie? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Tenie.

Perché la soluzione è Tenie? La soluzione TENIE si riferisce ai vermi appartenenti alla famiglia dei cestodi, noti come tenie o vermi solitari, che parassitano l'intestino di vari animali e sono caratterizzati dalla loro vita solitaria, in quanto non formano colonie. Questi parassiti sono spesso citati nel contesto della solitudine a causa del loro modo di vivere isolato nell'organismo ospite.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Parassiti dell intestinoI vermi solitariIl più solitario dei vermiLe vacanze più lunghe

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Tenie

Hai davanti la definizione "I più solitari dei vermi" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

E Empoli

N Napoli

I Imola

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T E R A F Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FERAT" FERAT

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.