SOLUZIONE: PERSONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Molte fanno una folla" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Molte fanno una folla". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Persone? Quando un grande numero di individui si raduna in un’unica area, si crea una presenza imponente di persone. Questo gruppo di individui può formare un insieme vivace e rumoroso, spesso attirando l’attenzione di chi passa. La presenza di molte persone può essere causata da eventi pubblici, celebrazioni o manifestazioni. La quantità di persone riunite spesso dà vita a un'atmosfera particolare, ricca di energia e aspettative condivise. La scena si anima grazie alla partecipazione di tanti.

Quando la definizione "Molte fanno una folla" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Molte fanno una folla" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Persone:

P Padova E Empoli R Roma S Savona O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Molte fanno una folla" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

