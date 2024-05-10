Medici specialisti del cuore
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Medici specialisti del cuore' è 'Cardiologi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CARDIOLOGI
Perché la soluzione è Cardiologi? I cardiologi sono medici specializzati nel trattamento delle malattie del cuore e dei vasi sanguigni. La loro competenza si concentra sulla diagnosi, la prevenzione e la cura di condizioni come l'infarto, l'ipertensione e le aritmie. Utilizzano tecniche avanzate e strumenti specifici per monitorare e intervenire sui problemi cardiaci. La loro presenza è fondamentale per garantire la salute cardiovascolare e migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti da patologie cardiache.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Medici specialisti del cuore". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.
Medici specialisti del cuore nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Cardiologi
In presenza della definizione "Medici specialisti del cuore", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Medici specialisti del cuore" conferma che la soluzione 'Cardiologi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Cardiologi
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Medici specialisti del cuore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cardiologi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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