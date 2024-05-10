Medici specialisti del cuore

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Medici specialisti del cuore' è 'Cardiologi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARDIOLOGI

Perché la soluzione è Cardiologi? I cardiologi sono medici specializzati nel trattamento delle malattie del cuore e dei vasi sanguigni. La loro competenza si concentra sulla diagnosi, la prevenzione e la cura di condizioni come l'infarto, l'ipertensione e le aritmie. Utilizzano tecniche avanzate e strumenti specifici per monitorare e intervenire sui problemi cardiaci. La loro presenza è fondamentale per garantire la salute cardiovascolare e migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti da patologie cardiache.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Medici specialisti del cuore". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Medici specialisti del cuore nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Cardiologi

In presenza della definizione "Medici specialisti del cuore", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Medici specialisti del cuore" conferma che la soluzione 'Cardiologi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Cardiologi

C Como A Ancona R Roma D Domodossola I Imola O Otranto L Livorno O Otranto G Genova I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Medici specialisti del cuore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cardiologi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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