Discussioni e confronti tra specialisti medici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Discussioni e confronti tra specialisti medici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CONSULTI

Significato/Curiosita : Discussioni e confronti tra specialisti medici

Non sono consigli medici e potrebbero non essere accurate. i contenuti hanno solo fine illustrativo e non sostituiscono il parere medico: leggi le avvertenze... Italiana, detta anche per metonimia "la consulta" dal nome del palazzo della consulta in cui ha sede consulta nazionale – assemblea non elettiva che fece... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Discussioni e confronti tra specialisti medici : discussioni; confronti; specialisti; medici; Gare sportive discussioni animate; Affondi verbali nelle discussioni ; Rappresentava gli operai nelle discussioni aziendali; Come le discussioni ... sul sesso degli angeli; S alza nelle discussioni animate; confronti fra professori sui voti di fine anno; confronti di sportivi; Caustico nei confronti di ciò che è ritenuto intoccabile; Compiere gesti d affetto nei confronti di qualcuno; Il danno nei confronti delle casse dello Stato; Tra gli specialisti della riabilitazione fisica; specialisti dell apparato respiratorio; Il James de Gli specialisti ; specialisti in divisa; Gli specialisti per le malattie della vecchiaia; Il metodo di cura che sfrutta le sostanze medici nali contenute nelle piante; medici professionisti delle cure; I medici che esaminano il cristallino; Nobile famiglia fiorentina analoga ai medici ; Un batuffolo per prelievi medici ;

Cerca altre Definizioni