Grande città del Pakistan

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Grande città del Pakistan' è 'Lahore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LAHORE

Perché la soluzione è Lahore? Lahore è una delle metropoli più importanti del Pakistan, simbolo culturale e storico del paese. Con una popolazione numerosa e un patrimonio artistico ricco, questa città rappresenta un centro nevralgico per arte, musica e tradizioni. È conosciuta per i suoi monumenti, i mercati vivaci e la vivace vita quotidiana dei suoi abitanti. La presenza di numerosi istituti culturali e universitari rafforza il suo ruolo di polo intellettuale e creativo. La città continua a evolversi mantenendo intatte le sue radici storiche.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Grande città del Pakistan". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Grande città del Pakistan nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Lahore

Per risolvere la definizione "Grande città del Pakistan", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Grande città del Pakistan" conferma che la soluzione 'Lahore' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Lahore

L Livorno A Ancona H Hotel O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Grande città del Pakistan" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Lahore' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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