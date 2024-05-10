Il fianco della coscia

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il fianco della coscia' è 'Anca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANCA

Perché la soluzione è Anca? L'anca è una parte del corpo che si trova ai lati della regione pelvica, formando il fianco della coscia. Questa zona è composta da ossa, muscoli e articolazioni che permettono il movimento e il sostegno della parte superiore del corpo. La sua struttura permette anche di mantenere l'equilibrio durante le attività quotidiane. La conformazione dell'anca è fondamentale per la mobilità e la stabilità generale, rendendo questa regione un elemento essenziale dell'anatomia umana.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il fianco della coscia". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Il fianco della coscia nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Anca

Se la definizione "Il fianco della coscia" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il fianco della coscia" conferma che la soluzione 'Anca' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Anca

A Ancona N Napoli C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il fianco della coscia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Anca' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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