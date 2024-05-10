Coese consistenti

SOLUZIONE: COMPATTE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Coese consistenti" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Coese consistenti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Compatte? Le cose descritte come compatte sono uniformi, solide e compatte, senza spazi vuoti tra le parti. Sono dense e ben compatte, mantenendo una forma stabile e resistente. La loro consistenza si percepisce come compatta, senza fragilità o frammentazioni. Questi oggetti o materiali sono caratterizzati da una struttura compatta, che li rende durevoli e solidi nel loro insieme.

In presenza della definizione "Coese consistenti", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Coese consistenti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Compatte:

C Como O Otranto M Milano P Padova A Ancona T Torino T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Coese consistenti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

