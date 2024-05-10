Casetta di paglia

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Casetta di paglia' è 'Capanna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAPANNA

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Perché la soluzione è Capanna? Una capanna di paglia è una struttura semplice e rustica, realizzata principalmente con materiali naturali come paglia e legno. Questo tipo di costruzione viene spesso associato a ambientazioni rurali, utilizzata come rifugio temporaneo o abitazione estiva. La sua caratteristica principale è l’utilizzo di paglia come elemento principale, che garantisce isolamento e leggerezza. La capanna di paglia si distingue per l’aspetto autentico e tradizionale, evocando un senso di semplicità e connessione con la natura.

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Casetta di paglia nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Capanna

Se la definizione "Casetta di paglia" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Capanna'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Casetta di paglia

Casetta di paglia Risposta: CAPANNA

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: C______

C______ Inizia con: C

C Finisce con: A

Le 7 lettere della soluzione

C Como A Ancona P Padova A Ancona N Napoli N Napoli A Ancona

La soluzione 'Capanna' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Casetta di paglia". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.