Casetta di paglia
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SOLUZIONE: CAPANNA
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Perché la soluzione è Capanna? Una capanna di paglia è una struttura semplice e rustica, realizzata principalmente con materiali naturali come paglia e legno. Questo tipo di costruzione viene spesso associato a ambientazioni rurali, utilizzata come rifugio temporaneo o abitazione estiva. La sua caratteristica principale è l’utilizzo di paglia come elemento principale, che garantisce isolamento e leggerezza. La capanna di paglia si distingue per l’aspetto autentico e tradizionale, evocando un senso di semplicità e connessione con la natura.
Casetta di paglia nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Capanna
Se la definizione "Casetta di paglia" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Capanna'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Casetta di paglia
- Risposta: CAPANNA
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: C______
- Inizia con: C
- Finisce con: A
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Capanna' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Casetta di paglia". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Un mucchio di paglia Frutti che maturano sotto la paglia Ha il ventre di paglia Una casetta di pagliuzze Un tappetino di paglia
Altre definizioni collegate
Con casetta: La casetta del cane
Con paglia: Lascia sui campi cilindri di paglia