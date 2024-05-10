C è anche quella dei vini

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'C è anche quella dei vini' è 'Carta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARTA

Perché la soluzione è Carta? La carta, nel contesto enologico, rappresenta il documento che riporta le caratteristiche di un vino, come provenienza, annata e composizione. Essa funge da guida informativa per degustatori e appassionati, offrendo dettagli sul processo di produzione e sulle qualità organolettiche del prodotto. La carta permette di conoscere le specificità di ogni bottiglia, facilitando confronti e scelte consapevoli. In questo modo, si comprende come la carta sia essenziale per descrivere e distinguere i vini in modo accurato.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "C è anche quella dei vini". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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C è anche quella dei vini nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Carta

Questa pagina è dedicata alla definizione "C è anche quella dei vini" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "C è anche quella dei vini" conferma che la soluzione 'Carta' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Carta

C Como A Ancona R Roma T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "C è anche quella dei vini" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Carta' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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