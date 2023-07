Non apprezzano i vini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non apprezzano i vini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ASTEMI

Significato/Curiosità : Non apprezzano i vini

Gli astemi sono persone che scelgono di non consumare alcolici, compresi i vini. Questa scelta può essere basata su motivazioni personali, religiose, etiche o di salute. Gli astemi possono preferire evitare l'alcol per vari motivi, come la volontà di mantenere uno stile di vita sobrio, preservare la salute o aderire a principi religiosi che proibiscono il consumo di alcol. Non apprezzare i vini può essere una conseguenza diretta della scelta di astinenza da parte degli astemi. Tuttavia, è importante sottolineare che l'assenza di apprezzamento per i vini non implica un giudizio negativo sulle persone che scelgono di consumarli, ma piuttosto una preferenza personale basata sulla propria scelta di vita.

