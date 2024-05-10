Si accorre per prestarli

Home / Soluzioni Cruciverba / Si accorre per prestarli

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si accorre per prestarli' è 'Aiuti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AIUTI

Vuoi approfondire la risposta Aiuti? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Aiuti? Quando qualcuno si trova in difficoltà e ha bisogno di supporto, spesso riceve aiuti da chi può offrirli rapidamente. Questi aiuti sono gesti o risorse messe a disposizione per alleviare il problema e favorire il benessere. La disponibilità di aiuti è fondamentale in molte situazioni, dal soccorso in emergenza alle necessità quotidiane. È importante riconoscere l'importanza di essere pronti a prestare aiuti quando si presenta l'occasione.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Aiuti' Cerca soluzioni, definizioni e parole Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Si accorre per prestarli nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Aiuti

Quando la definizione "Si accorre per prestarli" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Aiuti'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Si accorre per prestarli

Si accorre per prestarli Risposta: AIUTI

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: A____

A____ Inizia con: A

A Finisce con: I

Le 5 lettere della soluzione

A Ancona I Imola U Udine T Torino I Imola

La soluzione 'Aiuti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si accorre per prestarli". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.