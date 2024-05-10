Si accorre per prestarli

Sara Verdi | 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si accorre per prestarli' è 'Aiuti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AIUTI

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Perché la soluzione è Aiuti? Quando qualcuno si trova in difficoltà e ha bisogno di supporto, spesso riceve aiuti da chi può offrirli rapidamente. Questi aiuti sono gesti o risorse messe a disposizione per alleviare il problema e favorire il benessere. La disponibilità di aiuti è fondamentale in molte situazioni, dal soccorso in emergenza alle necessità quotidiane. È importante riconoscere l'importanza di essere pronti a prestare aiuti quando si presenta l'occasione.

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Si accorre per prestarli nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Aiuti

Quando la definizione "Si accorre per prestarli" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Aiuti'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Si accorre per prestarli
  • Risposta: AIUTI
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: A____
  • Inizia con: A
  • Finisce con: I

Le 5 lettere della soluzione

A Ancona
I Imola
U Udine
T Torino
I Imola

La soluzione 'Aiuti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si accorre per prestarli". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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