Si accorre per prestarlo

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si accorre per prestarlo' è 'Aiuto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AIUTO

Come completare la definizione Definizione: Si accorre per prestarlo

Si accorre per prestarlo Risposta: AIUTO

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: A____

A____ Inizia con: A

A Finisce con: O

Perché la soluzione è Aiuto? Quando qualcuno si trova in difficoltà e necessita di supporto immediato, spesso si sente di dover intervenire prontamente per offrire assistenza. In queste situazioni, si tratta di un gesto che implica disponibilità e solidarietà, un modo per mostrare vicinanza e sostegno. La presenza di persone pronte a intervenire può fare la differenza, creando un senso di sicurezza e fiducia. La capacità di essere presente quando qualcuno ha bisogno è un valore fondamentale nella convivenza quotidiana.

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Si accorre per prestarlo: schema e soluzione enigmistica

In presenza della definizione "Si accorre per prestarlo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Aiuto'.

Schemi utili per Aiuto

Schema parole: 5

La soluzione inizia con A

La soluzione finisce con O

Schema iniziale: A____

Schema finale: _IUTO

Le 5 lettere della soluzione Aiuto

A Ancona I Imola U Udine T Torino O Otranto

La soluzione 'Aiuto' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si accorre per prestarlo". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.