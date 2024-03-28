Si accorre per prestarlo

Sara Verdi | 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si accorre per prestarlo' è 'Aiuto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AIUTO

Come completare la definizione

  • Definizione: Si accorre per prestarlo
  • Risposta: AIUTO
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: A____
  • Inizia con: A
  • Finisce con: O

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Si accorre per prestarlo: schema e soluzione enigmistica

In presenza della definizione "Si accorre per prestarlo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Aiuto'.

Schemi utili per Aiuto

  • Schema parole: 5
  • La soluzione inizia con A
  • La soluzione finisce con O
  • Schema iniziale: A____
  • Schema finale: _IUTO

Le 5 lettere della soluzione Aiuto

A Ancona
I Imola
U Udine
T Torino
O Otranto

La soluzione 'Aiuto' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si accorre per prestarlo". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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