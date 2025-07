Vendono filati nastri e bottoni nei cruciverba: la soluzione è Merciai

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Vendono filati nastri e bottoni' è 'Merciai'.

MERCIAI

Curiosità e Significato di Merciai

La soluzione Merciai di 7 lettere

Perché la soluzione è Merciai? Il termine Merciai indica i commercianti specializzati nella vendita di filati, nastri e bottoni, materiali essenziali per l'abbigliamento e il cucito. Sono professionisti che forniscono tessuti e accessori, spesso al dettaglio o all'ingrosso, facilitando la creazione di capi e progetti sartoriali. In sintesi, rappresentano un punto di riferimento per chi lavora con tessuti e decorazioni, contribuendo a dare vita alle nostre creazioni di moda.

Come si scrive la soluzione Merciai

Hai trovato la definizione "Vendono filati nastri e bottoni" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

E Empoli

R Roma

C Como

I Imola

A Ancona

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E B A A T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ABATE" ABATE

